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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله، رأس اجتماعا لمناقشة سير عمل مشاريع المياه بالمحافظة، بحضور المدير العام للمشاريع بالقطاع الغربي بشركة المياه الوطنية ماجد المالكي، والمدير العام لوحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية عصام الثبيتي.

واطلع الأمير سعود بن عبدالله، خلال الاجتماع على عرض موجز تضمن المشاريع المنجزة للشركة في المحافظة حتى الـ27 من نوفمبر الجاري، والبالغ عددها 9 مشاريع، منها 5 للمياه في كل من حي: (الفضيلة، عسفان، ذهبان، أبحر الشمالية، الورود، و4 مشاريع للصرف الصحي في حي البساتين، الجوهرة، الشفا، الرحاب).

فيما يجري تنفيذ 34 مشروعا منها 21 للمياه، و13 للصرف الصحي، بقيمة تتجاوز 2.7 مليار ريال.

كما اطلع على المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في المحافظة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية تنفيذ المشاريع بجودة عالية لخدمة سكان المحافظة.