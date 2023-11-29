شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الجولة جلسات حوارية وورش عمل، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتسهيلات، التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاعات الأعمال، وتعزيز فرص التطوير وخدمات التقنية، وتنمية مهاراتهم لرفع مستوى مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة، بما يخدم المستهدفين والمجتمع وسوق العمل.
وناقشت ورش العمل المصاحبة لجولة التجارة الالكترونية الثامنة بمنطقة القصيم محاور عدة، شملت التعريف بالممكّنات في منشآت التجارة الالكترونية، والتحوّل الرقمي وقنوات البيع المتناغمة، وفرص التجارة الالكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الالكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر «منشآت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.