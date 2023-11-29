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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منشآت اختتمت فعاليات جولة التجارة الالكترونية الثامنة التي أقامتها بمنطقة القصيم، واستمرت على مدار يومين خلال 27/ 28 نوفمبر 2023، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وذلك ضمن برنامج يشمل 14 مدينة ومحافظة بالمملكة.

وشهدت الجولة جلسات حوارية وورش عمل، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتسهيلات، التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاعات الأعمال، وتعزيز فرص التطوير وخدمات التقنية، وتنمية مهاراتهم لرفع مستوى مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة، بما يخدم المستهدفين والمجتمع وسوق العمل.

وناقشت ورش العمل المصاحبة لجولة التجارة الالكترونية الثامنة بمنطقة القصيم محاور عدة، شملت التعريف بالممكّنات في منشآت التجارة الالكترونية، والتحوّل الرقمي وقنوات البيع المتناغمة، وفرص التجارة الالكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الالكترونية.