«سرك» تعيد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة السالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت الجمعية العامة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في اجتماعها، تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس خالد السالم، وعضوية الدكتور خالد السلطان، والمهندس إبراهيم الشايع، ومحمد البليهد، وعمر الهوشان، وعبدالله أبوبكر، ومحمد آل صاحب، وعمرو الجلال، وبوب موغون، وإيان برايس. يذكر أن شركة «سرك» هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتبعها عدة شركات تعنى بإعادة التدوير، والاستدامة، ومكافحة الانسكابات البحرية (شركة سيل، وشركة ريفايفا، وشركة أكام، وشركة يدوم، وشركة إليكتا، وشركة أزيات، وشركة وزين)، والتي تعنى بقيادة الاستثمار في قطاع الاقتصاد الدائري، وإعادة التدوير ومعالجة النفايات بالمملكة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية، والتحول عن المرادم، وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة لتحقيق الاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات المعنية، لدفع عجلة التنمية لمستقبل أخضر ومستدام. مجلس إدارة شركة سرك: الرئيس المهندس خالد السالم الأعضاء: عبدالله أبو بكر

محمد آل صاحب

عمرو الجلال

بوب موغون

إيان برايس

الدكتور خالد السلطان

المهندس إبراهيم الشايع

محمد البليهد

عمر الهوشان

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