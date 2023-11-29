وزير الصناعة

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كما التقى عددا من المستثمرين والرؤساء التنفيذين من الشركات البريطانية، وناقش معهم تعزيز التعاون في تطوير المشاريع والصناعات التعدينية بالمملكة.
وأكد خلال كلمته في الاجتماع حرص المملكة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتنمية قطاع التعدين، بما في ذلك تطوير استراتيجية التعدين، وإصدار نظام الاستثمار التعديني، الذي يُعد من أفضل القوانين على مستوى العالم، من حيث توفير بالبيانات والمعلومات الجيولوجية للمستثمرين، وتعزيز الشفافية، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030، جاءت بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد طرق مختلفة لهذا التنوع، خلال التركيز على الصناعات التحويلية في القطاعات الرئيسة مثل النفط والغاز، إضافة إلى التوسع في قطاعات جديدة، كالتعدين والسياحة، وغيرها.
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