«جازان للتكرير» ينتج مركز الفانيديوم للمرة الأولى في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني، أن مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، سينتج للمرة الأولى في الشرق الأوسط، «مركز الفانيديوم»، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة.

وأوضح القحطاني خلال مشاركته في «منتدى جازان للاستثمار 2023»، أن «مركز الفانيديوم»، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من البدء في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة من مجمع جازان للتكرير، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة.

وقال القحطاني «في خطوة تهدف لجذب العديد من الاستثمارات الجديدة، نفذت الشركة في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميجاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة».

وأضاف القحطاني أن أرامكو السعودية ترى في هذا المنتدى، فرصة مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من مقومات منطقة جازان وميزاتها، وإطلاق المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تشكيل مستقبل المنطقة.

وذكر أن أرامكو نفذت استثمارات بأكثر من 90 مليار ريال، أبرزها تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإنشاء مصفاة جازان، نواة المدينة وقلبها النابض، وأحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم، لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة.

وكانت أرامكو السعودية قد سلمت الهيئة الملكية لمنطقة جازان وبلدية بيش وحرس الحدود 19 مشروعا، كجزء من الخطة الرئيسة لتطوير المدينة؛ منها الميناء التجاري، ومحطة لتحلية المياه المالحة، وأنظمة الطرق والإضاءة، ما من شأنه جذب استثمارات تحويلية أخرى.