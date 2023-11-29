الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع اتفاقيات استثمارية بـ32 مليارا

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ونوه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتوقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية في القطاع الصناعي تتجاوز قيمتها 32 مليار ريال، وتوقيع 11 مذكرة تفاهم، وعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية، التي ستسهم في تعزيز القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية، وإيجاد فرص عمل تنافسية لشباب وشابات منطقة جازان بأكثر من 7000 وظيفة، بحول الله.
وبين أن مشاركة الهيئة في المنتدى تأتي استمرارا لسعيها في تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة؛ مشيرا إلى أهمية مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ونظرا لموقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية، حيث كانت أول شحنة من المنتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما تعد جازان منصة للاستثمار السعودي الصيني؛ حيث احتضنت أول المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة بمساحة 24 كلم 2 لدعم الصناعات التعدينية التحويلية، والصناعات الغذائية التحويلية، والخدمات اللوجستية.
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