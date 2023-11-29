تفاهم بين «البيئة» وأمانة جازان لاستثمار وتطوير المرافئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، توقيع وزارة البيئة مذكرة تعاون مع أمانة المنطقة؛ لتعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين؛ لاستثمار وتطوير المرافئ والمناطق المحيطة بها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح بالمملكة. وجاء توقيع المذكرة على هامش منتدى جازان للاستثمار 2023م، حيث مثلها عن الوزارة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندس خالد العريفي، ومن الأمانة أمين منطقة جازان المهندس يحي الغزاوني. وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين انطلاقا من أهمية تعزيز أوجه الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية لما يخدم الوطن؛ لتعظيم الفائدة من أصول الدولة من خلال تطوير نموذج تشغيلي واستثماري يساهم في تطوير المرافئ والمناطق المحيطة بها. مجالات التعاون: إعادة توزيع واستخدام الفراغات في موقع المرفأ.

تحديد المواقع والمساحات لتطوير المرافق الخارجية للمرفأ.

تطوير الأراضي المحيطة والنطاق العام للنشاط الاستثماري.

المحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من التلوث.

تسويق المواقع التي يتم الاتفاق على طرحها.

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