شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع وسط تفاؤل إزاء أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر، وسط تزايد التفاؤل إزاء احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة العام المقبل.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 19.82 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 35436.80 نقطة.

بورصة وول ستريت

كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.95 نقطة، أو ما يعادل 0.37 بالمئة، إلى 4571.84 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 85.36 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 14367.11 نقطة.