أمير جازان يلتقي السفير الجيبوتي لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة, والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى جازان للاستثمار 2023م, تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.