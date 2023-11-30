القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر بختام تداولات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2820 جنيها بختام التداولات بعد تسجيل أعلى مستوى في منتصف اليوم عند 2830 جنيها.

عيار 24 يسجل 3223 جنيها

عيار 21 يسجل 2820 جنيها

عيار 18 يسجل 2417 جنيها

عيار 14 يسجل 1880جنيها

الجنيه الذهب 22560 جنيها

المضاربات على العقود الآجلة لشراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير بمقدار 15349 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 980 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أيضاً التراجع الذي تشهده عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة 3 أشهر عند 4.253% ساعد على زيادة الطلب على عقود شراء الذهب، بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للذهب.

تشير التوقعات في الأسواق حالياً أن الذهب قد يشهد بعض التراجع التصحيح المحدود قبل أن يعاود الارتفاع والوصول إلى قمة الأسعار التاريخية عند 2080 دولار للأونصة ومن بعدها تسجيل قيمة جديدة عند 2100 دولار للأونصة.