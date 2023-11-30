أخبار البورصة اليوم الأربعاء 29-11-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 12 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للإسكان والتعمير، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب"، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.





البورصة تخسر 19 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.13%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 29.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 300.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 88.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 102.2 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه، 216.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 6056 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركتي العربية للصناعات الهندسية، والشمس للإسكان والتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم والحديثة عدد 220 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية عدد 5 ملايين سهم، 682.1 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 206.1 ألف سهم، 748 ألف سهم، 64.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 4 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 530 ألف سهم، 70 ألف سهم، 825 ألف سهم، 485 ألف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2100 سهم، 4 ملايين سهم، 2.1 مليون سهم، 4.7 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 104.7 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء المساهم محمد محمود حسن جاب الله عدد 1.5 مليون سهم بسعر 0.959 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.54% إلى 4.85%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة ماكرو كابيتال، شراء المساهم رمكو للاستثمارات عدد 19.8 مليون سهم بسعر 2.6253 جنيه بقيمة إجمالية 51.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 6.62% إلى 10.10%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع المساهم شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 2.5 مليون سهم بسعر 9.18 جنيه بقيمة إجمالية 22.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 8.09% إلى 6.99%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إيرادات بلغت 2.4 مليار دولار بنسبة انخفاض 22.5%، وبلغ صافي الربح 150.8 مليون دولار بنسبة نمو 114.8%.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بلغت 5.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 5.2 مليار جنيه.

وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، مبيعات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 515.6 مليون جنيه.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 278.5 مليون جنيه.





مدينة مصر قالت شركة مدينة مصر، إنه تم توسيع نطاق مذكرة التقاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات لبناء بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه بدلًا من 1.5 مليار جنيه، لبناء المرحلة الأخيرة من مشروع "شاليا" في تاج سيتي، وإنشاء المقر الرئيسي الجديد للشركة في نفس المشروع، بمساحة إجمالية 4 أفدنة بتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه.