شكرا لقرائتكم خبر عن 7% مبيعات السيارت الهجينة عالميا مقابل 9% للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير تقديرات "ستاندرد آند بورز" إلى وجود تطورا كبيرا فى الإقبال على شراء السيارات الكهربائية فى أوروبا مقارنة بمعدلاتها فى يونيو عام 2022، حيث وصلت نسبة شراء السيارات الكهربائية الى 10.7% مقابل 7.9% للسيارات الهجين متراجعة من نسبة 8.2 % التي بلغتها في يونيو 2022 .

وهناك توقعات في الولايات المتحدة تشيرإلى أن السيارات الهجينة ستمثل 7% من حصة السوق هذا العام مقابل 9% للسيارات الكهربائية النقية في حين أنه تاريخيا، كانت السيارات الهجينة تمثل حوالي 10% من مبيعات السيارات فيها.

وعلى مستوى سوق السيارات الصيني فقد تم بيع 1.894 مليون سيارة جديدة في مايو 2023 وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية "CPCA"، تمثل 23% منها سيارات كهربائية بالكامل و11% سيارات هجينة ، وبإعتبار الصين هي المصدر الأكبر للسيارات حاليا كشف " كوي دونغشو"، الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية عن أنه في الفترة من يناير إلى مارس 2023، تم بيع 2.55 مليون سيارة هجينة وكهربائية في جميع أنحاء العالم بشكل عام ، كانت منها 70% سيارات كهربائية و30% سيارات هجينة ، وشكلت السوق الصينية 59٪ من السوق .