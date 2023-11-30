شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 6 أشهر.

وبعد الارتفاع الكبير الذي سجله سعر المعدن الأصفر يوم الثلاثاء، ارتفع السعر بمقدار 7.10 دولار أي بنسبة 0.4% إلى 2047.10 دولار للأوقية تسليم /ديسمبر المقبل.

كما ارتفع السعر تسليم فبراير المقبل بمقدار 6.90 دولار أي بنسبة 0.3% إلى 2057.50 دولار للأوقية.

توقف زيادة أسعار الفائدة

واستفاد المعدن النفيس من التفاؤل باحتمالات توقف زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات عضو المجلس كريستوفر وولر.

وقال وولر: "ثقتي تتزايد في أن السياسة النقدية الحالية قادرة على إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض معدل التضخم إلى 2%، أنا تشجعت بما عرفته خلال الأسابيع القليلة الماضية، يبدو أن شيئًا ما يتحسن وهو أداء الاقتصاد".

نمو الاقتصاد الأمريكي

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، حقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بمعدل أسرع في الربع الثالث مقارنة بالتقديرات السابقة، الأمر الذي يعكس مراجعات تصاعدية لاستثمار الشركات والانفاق الحكومي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 5.2% في الربع الثالث، وهو أسرع ارتفاع في نحو عامين.

كما ارتفع انفاق المستهلكين بمعدل أقل قوة بلغ 3.6%، وفقًا للتقديرات الثانية للحكومة للأرقام التي صدرت يوم الأربعاء.

ويعكس التعديل النزولي لنفقات الأسر تباطؤ النمو في الإنفاق على الخدمات. وبعد الانخفاض سُجل سابقًا، جرى تعديل استثمار الشركات إلى مكسب على خلفية زيادة النفقات على الهياكل.

وحقق قطاع الإسكان أيضًا نتائج أقوى مما جرى الإبلاغ عنها في البداية.