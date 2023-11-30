شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بدعم توقعات خفض الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بأكثر من دولار للبرميل، في ظل تركيز المستثمرين على توقعات الإعلان عن تخفيضات جديدة للإنتاج خلال اجتماع أوبك بلس، وتجاهلهم ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.7% لتصل إلى 83.10 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار أو 1.9% إلى 77.86 دولار للبرميل.

وقال مات سميث المحلل لدى كيبلر، إن أسواق النفط حصلت على دعم من الآمال في التوصل إلى قرار داعم للأسعار من مجموعة أوبك بلس.

زيادة المخزونات الأمريكية

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، بحدوث زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب، وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين أيضًا ارتفعت أكثر من المتوقع.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس، إنه على الرغم من ذلك، فإن أثر هذه الزيادات في المخزون قابله السحب الضخم من منتجات مكررة أخرى.

وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود، ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، وفقًا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية، ما يزيد من احتمال وجود شح في الإمدادات على المدى القصير.

وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان، إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56% اعتبارًا من 27 نوفمبر الحالي.