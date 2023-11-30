شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون لمعرفة المستندات والإجراءات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وهناك تسهيلات كبيرة فى هذا الإطار تقدمها الحكومة دعماً للمواطنين الراغبية فى توصيل الغاز لوحداتهم السكنية وفيما يلى الإجراءات..

1- اﺣﻀﺎر رﻗﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ.

2- فى حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

3- اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮبة ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻜﻞ ﺷﻘﺔ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.

4- ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات.

5- وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ اﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ

6- إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور و بنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد.

7- أو أصل فاتورة التليفون الارضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل وفى حالة عدم توافر أي من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدما.

ونجح قطاع البترول فى تحقيق معدلات وأرقام قياسية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين.

وخلال السنوات التسع الماضية، نجح قطاع البترول فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية فى عام 2014 إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.

وفى هذا الإطار نجد أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية، تم توصيل الخدمة لها ما بين عامى 2014 و 2023 وهى الفترة التى شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عامًا، ما بين عامى 1980 (تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل فى مصر) و2014، والذى لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما يقرب من 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعى خلال تلك الفترة، كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظتى مرسى مطروح والوادى الجديد.