شكرا لقرائتكم خبر عن مصنعيات السبائك الذهب فى مصر من جرام وحتى 1 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل مصنعيات سبائك الذهب فى مصر من وزن نصف جرام وحتى وزن واحد كيلو فى الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على سبائك الذهب فى مصر خلال الفترة الحالية، وفى السياق التالى مصنعية ودمغة السبائك فى مصر. مصنعية السبائك الذهب اليوم:

مصنعية السبائك الذهب اليوم: مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 100 جنيهًا مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا. مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 65 جنيها مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيها مصنعية سبيكة 250 تسجل 27.20 جنيها مصنعية 500 جرام 26.20 جنيها مصنعية السبيكة ذهب وزن كيلو تبلغ مصنعية الجرام 25 جنيها فقط

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