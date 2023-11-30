شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر تسجل 63 جنيها تسليم أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، تحرك أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس من 63 جنيها تسليم أرض المزرعة إلى 66 جنيها في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 72 إلي 75 جنيها للكيلو وسط استقرار فى معروض الدواجن.

وأشارت شعبة الدواجن علي لسان عبد العزيز السيد رئيس الشعبة إلي أن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و 153 جنيها للبيض البلدي وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 150 جنيها

وكان اتحاد الغرف التجارية أكد أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض أسعار الدواجن في المزارع وخلال الشهر الماضي الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق.

وكشف شعبة الدواجن، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتي بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.