شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مقعد سعودي بمجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس مراقبة المصلحة العامة (PIOB)، اختيار مدير عام الإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات في هيئة السوق المالية سامي بن محمد الشرفاء، ممثلًا عن المملكة في مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB) لمدة 3 سنوات، وهي المرة الأولى التي يكون هناك مقعدًا سعوديًا ضمن مقاعد المجلس.

جاء ذلك ضمن إعلان (PIOB) موافقته على التعيينات وإعادة التعيينات في كل من، مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة (IESBA)، ومجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (AASB)، وهو ما سيجري تفعيله اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

آلية تطوير المعايير الدولية

وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز آلية تطوير المعايير الدولية من خلال مجالس مستقلة، تضم أطرافًا متعددة وأفرادًا ذوي تجارب وخلفيات متنوعة، ما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز سبل التحليل والتعاون المبتكر.

وتسهم هذه المشاركة في خدمة المصلحة العامة بشأن مراجعة الحسابات والقوائم في السوق المالية، وعكس صورة إيجابية عن مستوى الرقابة والإشراف في السوق، إلى جانب إسهامها في بناء جسر تواصل فعال بين المتخصصين في السوق المالية السعودية ومجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد والمختصين من دول العالم الأخرى.

إلى جانب تبادل الآراء بشأن التحديات والحلول المتعلقة بجودة مراجعة الحسابات، وزيادة الإسهام في صياغة معايير المراجعة الدولية المتبعة من قبل أكثر من 130 دولة.

جهة مستقلة تخدم المصلحة العامة

ويعد مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB) جهة مستقلة، تخدم المصلحة العامة من خلال وضع معايير دولية عالية الجودة للمراجعة والتأكيد، والخدمات ذات العلاقة، كما أنها تسهل الانتقال بين المعايير المحلية والدولية.

ويعمل مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على تعزيز جودة وتوحيد الممارسة في جميع أنحاء العالم/ وتعزيز ثقة العامة في مهنة المراجعة والتأكيد.

وتولى سامي الشرفاء العديد من المناصب والأدوار، منها مستشار مجلس هيئة السوق المالية، وممثل الهيئة في لجنة المحاسبة والمراجعة والإفصاح (C1) في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وأحد ممثلي الهيئة في المنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين (IFIAR)، وممثل الهيئة كعضو في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.