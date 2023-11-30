شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم 30 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصراليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2830 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية في حين سجل السعر العالمي للذهب مستوى 2040 دولار.
أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3234 جنيها
عيار 21 يسجل 2830 جنيها
عيار 18 يسجل 2426 جنيها
عيار 14 يسجل 1887 جنيها
الجنيه الذهب 22640 جنيها
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير بمقدار 15349 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 980 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أيضاً التراجع الذي تشهده عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة 3 أشهر عند 4.253% ساعد على زيادة الطلب على عقود شراء الذهب، بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للذهب.
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