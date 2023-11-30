شكرا لقرائتكم خبر عن 299.8 مليار ريال.. الصادرات السلعية السعودية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثالث عام 2023م بنسبة 24.9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 299.8 مليار ريال، منخفضة عن 399.1 مليار ريال في فترة المقارنة، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 89 مليار ريال، بنسبة 27.8%، التي بلغت قيمتها 231.1 مليار ريال مقابل 320.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022م.

ووفقا لتقرير التجارة الدولية للربع الثالث الصادر عن هيئة الإحصاء، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 80.2% في الربع الثالث 2022م إلى 77.1% في الربع الثالث 2023م. فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثانى 2023م بمقدار 5.0 مليارات ريال وبنسبة 1.7%.

الصادرات غير البترولية

سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 13.0% عن الربع الثالث 2022م، إذ سجلت 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 19.2 % فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 18.9% في نفس الفترة.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 1.5 مليار ريال، وبنسبة 2.3 % بالمقارنة مع الربع الثاني 2023م.

ارتفاع الواردات

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2023م بنسبة %9.4% بمقدار 17.1 مليار ريال وبلغت قيمتها 200 مليار ريال في الربع الثالث 2023م، مقابل 182.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الثانى من 2023م بمقدار 7.3 مليار ريال وبنسبة 3.8%.

وتُعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية وشكلت 28.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد انخفضت عن الربع الثالث 2022م بنسبة 33.7% بمقدار 9.7 مليار ريال، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 26.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 18.5% بمقدار 4.1 مليار ريال عن الربع الثالث 2022م.

بالمقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل %22.0% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل %18.1% من إجمالي الواردات.

الصين الشريك الرئيس

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في الربع الثالث 2023م حيث بلغت 34.3% مقابل 43.2% في الربع المماثل من 2022م وذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية حيث بلغ 13% والارتفاع في الواردات والذي بلغ 9.4% خلال هذه الفترة.

بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 49.0 مليار ريال 16.4% من إجمالي الصادرات في الربع الثالث ،2023م مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة 29.8 مليار ريال 9.9% من إجمالي الصادرات، و28.5 مليار ريال 9.5% من إجمالي الصادرات، على التوالي.

وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وبولندا، ومصر، وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 196.2 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 65.4% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 40.6 مليار ريال 20.3% من إجمالي الواردات في الربع الثالث 2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 17.9 مليار ريال %8.9 من إجمالي الواردات، و12.1 مليار ريال 6.00% من إجمالي الواردات، على التوالي.

وكانت كلّ من الهند، وألمانيا، واليابان وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 121.7 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 60.9% من إجمالي الواردات.

أهم 5 منافذ جمركية

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية بقيمة قدرها 55.5 مليار ريال أي ما يعادل 27.8% من إجمالي الواردات في الربع الثالث 2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 19.8%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.4%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.5 ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.1%.

وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.6% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.