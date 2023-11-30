شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك قبل اختبار التضخم الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس وتحركت في نطاق ضيق لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع.

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2041.76 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو أمس الأربعاء، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق حوالي خمسة دولارات اليوم.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 % إلى 2042.40 دولار للأوقية.

أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وتوقعوا تباطؤ النمو واستمرار تراجع التضخم.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ونزل مؤشر الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.95 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 % إلى 930.24 دولار. وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 1023.42 دولار للأوقية.

