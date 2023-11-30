شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة للتأمين»: 934.34% نسبة تغطية الطرح المتبقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الاولوية، وبلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 934.34%، وقد تم بيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بعدد 891,070 سهم.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 16,468,802.40 ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 18.48 ريال.

وأضافت أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 7,558,102.40 ريال.

وأوضحت أن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 1445-05-20 الموافق 2023-12-04.

ونوهت بأن عدد أسهم حقوق الأولوية المطروحة لزيادة رأس المال 10,000,000 سهم.