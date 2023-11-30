شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الكابلات السعودية» 202% خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة الكابلات السعودية صافي خسارة في العام المالي المنتهى في 31-12-2022، يقدر بـ 584.965 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 201.9%، مقارنة بـ 193.739 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الانخفاض يرجع إلى أن الشركة كانت تواجه مشكلة سيولة نتيجة أوامر التنفيذ القضائية المرفوعة ضدها من الدائنين والمقرضين.

وأضافت أنها م تتمكن خلال الفترة من استخدام حساباتها المصرفية ولم تتمكن من تنفيذ وإنتاج أوامر الشراء التي تم الحصول عليها من السوق.