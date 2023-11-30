شكرا لقرائتكم خبر عن «لومي»: تأجير 264 مركبة بـ 41.8 مليون ريال لـ«ملكية العلا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة لومي للتأجير عن تلقيها أمر شراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وذلك لتقديم خدمات تأجير مركبات بناءً على العقد القائم (الاتفاقية الإطارية) بين الشركة والهيئة الملكية لمحافظة العلات، فيما بلغ قيمة أمر الشراء 41,826,086.96 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أمر الشراء يتضمن تقديم خدمات تأجير عدد 264 مركبة من قِبل الشركة للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ووفقا لبيان الشركة، يخضع أمر الشراء لأحكام وشروط الاتفاقية الإطارية بين الشركة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بينما تبلغ مدة أمر الشراء 3 سنوات.

وأوضحت أن أمر الشراء سيكون له أثرا إيجابيا على القوائم المالية ابتداء من الربع الأول من عام 2024م.