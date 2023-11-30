شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. نيكي يسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس ليسجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات إذ أدت الرهانات على وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها إلى ارتفاع الأسهم العالمية.

وتلقت الأسهم اليابانية دفعة من موسم أرباح قوي للشركات حل في وقت سابق من الشهر الجاري. وساعد انخفاض الين المصدرين وتجار التجزئة على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين بنجاح.

أخبار متعلقة «لومي»: تأجير 264 مركبة بـ 41.8 مليون ريال لـ«ملكية العلا» ارتفاع خسائر «الكابلات السعودية » 202% خلال عام

وارتفع نيكي 0.5 % إلى 33486.89 نقطة عند الإغلاق وصعد في جلسة ما بعد الظهر بعد أن أمضى معظم فترة الصباح على انخفاض طفيف.

وأدى ذلك إلى زيادة مكاسب المؤشر لهذا الشهر إلى 8.52 %، وهي الأكبر منذ نوفمبر 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 % خلال اليوم ليحقق مكاسب شهرية 5.38 %.

ووصل نيكي إلى أعلى مستوى له في 33 عاما عند 33853.46 نقطة في 20 نوفمبر.

وأصبحت أسهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق اليوم الخميس أكبر رابح بالنسبة المئوية وبالنقاط على المؤشر بعدما ارتفعت 4.32 %.

وزاد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.94 % الليلة الماضية مقارنة بأداء متباين للغاية لمؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية.

وسجلت أسهم شركات الشحن أفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو بعدما ارتفعت 2.01 %.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، ارتفع 133 سهما وانخفض 87 واستقر خمسة.

