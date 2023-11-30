شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بيومى: المشاركة بالانتخابات الرئاسية بالخارج من جميع فئات المجتمع واجب وطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع تعد واجبًا وطنيًا.

وأشار بيومي إلى أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، وسيكون لها تأثير في صنع الحاضر وما يحتاجه .

وأكد بيومى أن عند مشاركتك في اختيار رئيسك ستفرض ما تحتاجه بالإضافة إلى أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز صورة مصر أمام العالم وتعزز من احترام العالم لنا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق والامين العام لاتحاد المستثمرين ألعرب إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لها آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع، وحتى على مستوى العالمى، مشيرا إلى أن المشاركة تزيد من الوعى والانتماء الوطنى وتنمى الشعور بالكرامة والقيمة، خلاف أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن، ويرى أنه يجيب دراسة الحياة السياسية فى المدارس لزيادة وعى المواطن بحقه فى الانتخابات منذ الصغر .