شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «بي إم دبليو ومرسيدس» لإنشاء شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركتا "بي إم دبليو ايه جي" و"مرسيدس-بنز جروب ايه جي" التعاون في إنشاء شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية في الصين مع خطة لفتح ما لا يقل عن 1000 محطة شحن بحلول عام 2026، وهي خطوة ستظل تترك شركتي تصنيع السيارات الفاخرة خلف شركة "تسلا".

وقالت شركة "بي إم دبليو" اليوم الخميس إن المواقع الأولى ستفتتح في العام المقبل في المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا على السيارات الكهربائية من خلال مشروع مشترك بين الشركات الصينية التابعة لكلتا الشركتين الألمانيتين لصناعة السيارات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدف هذه الخطوة إلى اللحاق بمواقع الشحن الحالية التابعة لشركة تسلا والتي يبلغ عددها أكثر من 1600 محطة شحن في الصين. وتعتزم شركتا "بي إم دبليو" و"مرسيدس"، اللتان تعملان بالفعل مع شركات أخرى في إنشاء محطات الشحن السريع في أوروبا، فتح محطات شحن في الصين لمجموعة واسعة من العلامات التجارية للسيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إن بعض الخدمات مثل الحجوزات عبر الإنترنت ستكون حصرية لعملائها. وتقود الصين التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية، مدفوعة بالتنفيذ السريع للبنية التحتية التي تضم الآن 715 ألف موصل فائق السرعة، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج، أي نحو 12 ضعف عدد أجهزة الشحن عالية السرعة المتاحة في أوروبا.