شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السقطى: المشاركة بالانتخابات الرئاسية بالخارج ضرورة لاستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعتبر واجبا وطنيا على كل مواطن له الحق في الانتخاب، في الداخل والخارج وتعتبر ضرورة من أجل استكمال مسيرة التنمية في البلاد.

وقال علاء السقطي في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية، من خلال التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وتنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، غدا الجمعة، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.