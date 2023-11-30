شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع للمرة الثانية 40 جنيها وعيار 21 يسجل 2745 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم انخفاضا بحوالي 40 جنيها للمرة الثانية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2745 جنيها للجرام مقابل 2785 جنيها، في حين يسجل السعر العالمي للذهب عند 2041 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3173 جنيها.

عيار 21 يسجل 2745 جنيها.

عيار 18 يسجل 2353 جنيها.

عيار 14 يسجل 1830 جنيها.

الجنيه الذهب 21960 جنيه.



الذهب عالمياً الذهب عالمياً تظهر توقعات السوق حاليًا فرصة تزيد عن 40 ٪ أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة باحتمال يبلغ 22٪ تقريبًا في اليوم السابق.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%. مؤشر الدولار انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بينما انخفض الدولار منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 3.5%.

الأداء الضعيف في مستويات الدولار الأمريكي ساعد على ارتفاع مستويات الذهب بشكل كبير، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات النمو عن الربع الثالث للاقتصاد الأمريكي، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 5% من نمو سابق بنسبة 4.9%، كما تصدر غدا بيانات عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.