شكرا لقرائتكم خبر عن تاون جاس: تشغيل 14000عميل بالغاز بـ9 قرى بأطفيح ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، جهودها على مدار الساعة لتوصيل الغاز الطبيعي الى مركز اطفيح ضمن مبادره حياه كريمه بمحافظة الجيزة حيث تم تنفيذالخط الرئيسي المغذي بطول 30 كم باقطار مختلفه يتخللها تنفيذ 20 تعديه باستخدام الدفع النفقى وايضا خطوط الضغط والتى بلغت 72 كم .

وأضافت الشركة فى بيان لها، أنه تم تنفيذ شبكة داخلية لتغذية العقارات باطوال تتخطى 459 كيلومتر بالاضافة إلى عدد 32 ألف فرعة منزلية حتي الان، وتم تدفيع الغاز الطبيعي لعدد 9 قري (الكداية - دير الميمون - الصالحية - بني صالح - كفر الواصلين - الحلف الشرقى - كفر حلاوة - منشأة سليمان) حيث تم تشغيل ما يقارب من 14000 عميل بالغاز الطبيعى.