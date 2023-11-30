شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف فعاليات المؤتمر العربى الأفريقى لريادة الأعمال والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر نهاية ديسمبر المقبل فعاليات المؤتمر العربى الأفريقى لريادة الأعمال والابتكار، والذي يعقد تحت شعار "نحو تعظيم آثر الممارسات المسؤولة فى مجال ريادة الأعمال والابتكار"، بحضور عدد من المشاركين من دول عربية وافريقية واوروبية.

ويهدف المؤتمر الى إتاحة الفرصة لرواد الاعمال، لتنفيذ مشروعاتهم، بجودة وكفاءة عاليتين، من خلال الوصول إلى المعرفة والخبرات الدولية فى مجال ريادة الأعمال والإبتكار، فضلا عن التوسع فى تنفيذ برامج دورية للشباب، ضمن البرنامج الدولى “شارك من اجل حياة افضل”، وبناء قدرات الشباب، والعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال.

ومن المقرر ان يمثل المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات، بين رواد الاعمال، والمهتمين بهذا المجال من الدول المختلفة، المشاركة فيه، وذلك من خلال عدد من ورش العمل واللقاءات وحلقات النقاش المقرر عقدها على هامش المؤتمر،.كذلك سيتم لأول مرة إطلاق جائزة الانسان المبدع، والتي يتم منحها لرواد الأعمال ومبادرات الشباب الناجحة، فضلا لمن يقدم خدمات جليلة من المؤسسات والجمعيات الداعمة للشباب وتمكينهم من ريادة الأعمال والمشاريع الإقتصادية والمبادرات المجتمعية.

وتشمل محاور المنتدى: النظام البيئي الملائم لريادة الأعمال وآليات الوصول للتمويل والربط التكنولوجي وأنظمة الإحتضان والمسرعات، فضلا عن البيئة الرقمية وأهميتها لتنمية ريادة الاعمال ودورها في الاستجابة للتحديات، اضافة الى الشراكات الحكومية والقطاع الخـاص نموذجاً عصرياً يحقق نجاح ريادة الأعمال والإبتكار والتمكين الإقتصادي.

كما تتضمن محاور المؤتمر ايضا: ريادة الأعمال الإجتماعية والإبتكار، وادارة برامج الابتكار وريادة الأعمال وبرامج التنمية الإقتصادية على المستوى المحلي والدولي بين الفرص والتحديات وطرق تعزيز ريادة الأعمال .