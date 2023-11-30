شكرا لقرائتكم خبر عن 1.120 مليار ريال عملات معدنية متداولة بالسعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي "ساما" عن نمو العملات المعدنية المتداولة في أكتوبر الماضي بنسبة 15.9%، مسجلة نحو 1.120 مليار ريال، مقارنة بنحو 966.726 مليون ريال في الشهر المماثل من عام 2022، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 1.110 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام الحالي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" أن أن فئة الـ 100 هللة تصدرت العملات المعدنية المتداولة في أكتوبر الماضي مسجلة نحو 635.761 مليون ريال، مستحوذة على نحو 56.7 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة.

زيادة في فئة الـ 100 هللة

ارتفعت فئة الـ 100 هللة، على أساس شهري مقارنة بـ 628.682 مليون ريال في سبتمبر الماضي بنحو 1.1 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 18.6 %، مقابل 536.068 مليون ريال في شهر أكتوبر 2022.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ200 هللة جاءت في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 26.6 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في أكتوبر الماضي، مسجلة 297.761 مليون ريال، فيما ارتفعت على أساس شهري، بنسبة 0.8 %، وعلى أساس سنوي بنسبة 16.9%.

وأشارت النشرة إلى أن فئة الـ50 هللة جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على نحو 10.4 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في أكتوبر 2023، مسجلة 116.249 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.4 %، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.8%.

وأفادت النشرة بأن فئة الـ25 هللة جاءت في المرتبة الرابعة مستحوذة على نحو 5.1 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في أكتوبر الماضي، مسجلة نحو 57.469 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.6 %، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.3 %.

وذكرت النشرة أن فئة الـ10 هللات جاءت في المرتبة الخامسة بين العملات المعدنية مستحوذة على 0.8 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في أكتوبر 2023، مسجلة نحو 8.800 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.3 %، بينما سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4.2%.

ولفتت النشرة إلى أن فئة الـ5 هللات جاءت في المرتبة السادسة مستحوذة على نحو 0.4 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة في أكتوبر الماضي، مسجلة نحو 4.399 مليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.5 %، بينما ارتفعت بنسبة 5.6 % على أساس سنوي.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ1 هللة جاءت في المرتبة الأخيرة مستحوذة على نسبة 0.03 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة، مسجلة نحو 387.310 ألف ريال، في أكتوبر الماضي، مستقرة على أساس شهري، في حين ارتفعت بنسبة 0.1 % على أساس سنوي.