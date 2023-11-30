شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم الأمريكية تتجه نحو تحقيق أعلى مستوياتها لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بالقرب من مستوى الاستقرار اليوم لكن المتوسطات الرئيسية لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في عام 2023، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

مؤشر داو جونز الصناعي

وارتفع داو جونز بنحو 11 نقطة أو 0.04% وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%. كما تقترب معايير السوق الرئيسية من أعلى مستوياتها لعام 2023 التي وصلت إليها خلال الصيف. وسيحتاج مؤشر داو جونز إلى مكاسب بنحو 0.5% فقط ليصل إلى مستوى مرتفع جديد في 2023 بينما سيحتاج مؤشر S&P 500 وناسداك المركب إلى تحقيق مكاسب بحوالي 1٪ لكل منهما للوصول إلى أعلى مستوياته الجديدة لعام 2023.

جنرال موتورز

ارتفعت أسهم "جنرال موتورز" بنحو 9.3% بعد أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء بقيمة 10 مليارات دولار ورفعت أرباحها بمعدلات مرتفعة في اتجاه لتحقيق أفضل أداء منذ 2020. فيما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.3٪ للمرة الأولى منذ سبتمبر، مما يدعم تقييمات الأسهم.

الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث نما بمعدل سنوي أقوى من المتوقع بنسبة 5.2٪. وجاء هذا الدعم في المقام الأول من المراجعات التي أجريت على الإنفاق الحكومي والاستثمارات في الهياكل غير السكنية.

مكاسب ديسمبر

وقال سام ستوفال كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة سي إف آر إيه ريسيرش :"ربما نحتاج إلى استيعاب المكاسب ولن أتفاجأ إذا حدث ذلك في أوائل شهر ديسمبر، وهو ما نميل إلى رؤيته تاريخيًا. ولكن في الوقت ننفس يعد شهر ديسمبر أفضل شهر في العام من حيث المتوسط مما يعني تكرار التقدم".

وفقا لآدم تورنكويست كبير الاستراتيجيين الفنيين في إل بي إل فايننشال يمكن أن يصل مؤشر S&P 500 إلى 4600 نقطة بحلول نهاية هذا العام. وأضاف بأن السوق ينظر في الوقت الحالي إلى اتجاه التضخم على المدى الطويل ومن الواضح أنه يتجه نحو الانخفاض.

أسعار الفائدة

وذكر محللون أن التجار متفائلون بأن دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت، حيث يعكس تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية فرصة قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الربيع المقبل. ومع ذلك، قال مسئول الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الأربعاء أن صناع السياسة يمكن أن يبقيوا زيادات أسعار الفائدة مطروحة على الطاولة إذا لم يستمر التضخم في التباطؤ.

المتوسطات

تسير المتوسطات الرئيسية على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية قوية. وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 8.7% و7.4% على التوالي في نوفمبر. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 11.1% خلال نفس الفترة. وأدى انخفاض أسعار الفائدة في نوفمبر إلى زيادة الطلب على الأصول طويلة الأجل، وخاصة أسهم التكنولوجيا والأسهم الدورية، وفقا لمحلل باركليز إيمانويل كاو. وقال كاو إن الأسهم شهدت تدفقات كبيرة هذا الشهر، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022.

النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء مع اكتساب العقود الآجلة زخما قبل اجتماع أوبك الرئيسي. وصعد عقد تكساس تسليم يناير 1.45 دولار، أو 1.9%، ليبلغ عند التسوية 77.86 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد خام برنت لشهر يناير 1.42 دولار، أو 1.74%، ليستقر عند 83.10 دولار للبرميل. كما ارتفع النفط نحو 4% منذ إغلاق يوم الاثنين.