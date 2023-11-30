شكرا لقرائتكم خبر عن 186.5 مليار ريال.. عملات ورقية متداولة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، عن ارتفاع العملات الورقية المتداولة في السعودية، بنسبة 9.3 %، مسجلة نحو 186.494 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 170.668 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، فيما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.1%، مقارنة بـ 186.742 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي.

وأظهرت النشرة أن فئة الـ 500 ريال استحوذت على نصيب الأسد من العملات الورقية المتداولة بنسبة 84%، مسجلة 156.798 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 140.973 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و156.760 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام الحالي.

فئة الـ 100 ريال

جاء في المرتبة الثانية فئة الـ 100 ريال بقيمة 21.516 مليار ريال، مستحوذة على 11.5 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ21.440 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و21.694 مليار ريال في سبتمبر 2023.

وأشارت النشرة إلى أن فئة الـ 50 ريالا جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على 2.8 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة في أكتوبر الماضي، مسجلة نحو 5.173 مليار ريال، مقارنة بـ 5.562 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و5.258 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام الحالي.

وجاءت فئة الـ 10 ريالات في المرتبة الرابعة بقيمة 1.565 مليار ريال مستحوذة على نحو 0.8 %، مقارنة بـ 1.581 مليار ريال في سبتمبر من عام 2023، و1.426 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ 5 ريالات جاءت في المرتبة الأخيرة، مستحوذة على نحو 0.8 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة مسجلة نحو 1.440 مليار ريال، مقارنة بـ 1.266 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الماضي و1.448 مليار ريال في سبتمبر من العام الحالي.