شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.58 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط في تعاملات اليوم ارتفاعا قبل اجتماع مجموعة "أوبك بلس"، الذي تناقش خلاله استراتيجية إنتاج الذهب الأسود.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 0.63% ليصل إلى 78.35 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" 0.58% إلى 83.58 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت عقود الخام الأمريكي قد سجلت يوم أمس ارتفاعا بنحو 2% محققة 77.86 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود "برنت" التداولات 1.75% لتستقر عند 83.10 دولار للبرميل.

وتنتظر أسواق الطاقة اجتماع "أوبك بلس" في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتمديد المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية.