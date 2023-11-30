شكرا لقرائتكم خبر عن يوروستات: معدل التضخم بمنطقة اليورو يسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تراجع خلال شهر نوفمبر الجاري إلى 2.4 %، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وأشار يوروستات إلى أن هذا يرجع إلى انخفاض تكاليف الطاقة الذي أدى بدوره إلى تخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي عانت منها الأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا منذ أن بدأت حرب اوكرانيا في فبراير من العام الماضي، والتي تسببت في فوضى في أسواق النفط والغاز الطبيعي وكانت المحرك الرئيسي للتضخم.

ولفت المكتب إلى أن الرقم الجديد يقترب من معدل التضخم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، مشيرا إلى أن معدل التضخم سجل في أكتوبر الماضي 2.9 %.

وأوضحت الصحيفة أنه انخفض نمو أسعار المستهلك في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر من 2.9% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.7%، حيث كانت جميع العناصر تقريبًا - باستثناء أسعار المواد الغذائية غير المصنعة - التى لا تزال تسجل أسعار مرتفعة.