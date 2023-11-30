النفط يستقر مع ترقب السوق اجتماع أوبك+

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار النفط اليوم، مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقعة من تحالف أوبك+، وفقًا لـ”رويترز” ، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو 0.2، 16 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 30 نوفمبر 2023 م % إلى 83.23 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2 % أيضًا.