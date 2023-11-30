شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف الخليجية يدين الإساءة لرجال أعمال خليجيين في قناة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بيانا، اليوم الخميس، في أعقاب ما بثته قناة إعلامية مصرية لرجل أعمال مصري، من معلومات غير حقيقية وتصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين، مؤكدا أنها تجهل عمق العلاقات الأخوية بين رجال الأعمال الخليجيين والمصريين.

وأفاد البيان: ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي، مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية ومتحدثيها، الذين تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين، إلا أنهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين مهما تعددت محاولاتهم وأساليبهم الملتوية.

اتحاد الغرف الخليجية

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الجهات الرسمية في مصر إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد القناة ومتحدثيها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

وأكد اتحاد الغرف الخليجية، على ثقة تامة بقدرة الجهات الرسمية في مصر على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين.