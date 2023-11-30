شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان ستخفض طوعيًّا 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطنة عُمان أنّها ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، بداية من يناير المقبل إلى نهاية شهر مارس 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أنَّ هذا الخفض الإضافي، مضافٌ إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 40 ألف برميل يوميًّا، والذي يستمر حتى ديسمبر 2024، وذلك تعزيزًا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم إعادة الكميات المخفضة الإضافية تدريجيًّا حسب أوضاع السوق.