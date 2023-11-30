شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-11-2023.





إيقاف تداول 16 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية الهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، والأهلي للتنمية والاستثمار، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والقاهرة للزيوت والصابون، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لاستصلاح الأراضي. البورصة تربح 7 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.31%، والعرب على 8.21%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 46.8 مليون جنيه، 340.4 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.7 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.49% ليغلق عند مستوى 6449 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1509 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 52.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 35.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.86%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 19.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.69%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 72.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.51%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 52.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.84%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 29.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.69%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 18.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.