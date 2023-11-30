أخبار البورصة اليوم الخميس 30-11-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 30-11-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية الهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، والأهلي للتنمية والاستثمار، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والقاهرة للزيوت والصابون، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.31%، والعرب على 8.21%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 46.8 مليون جنيه، 340.4 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.7 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.49% ليغلق عند مستوى 6449 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1509 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، والشمس للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 284 ألف سهم، 30 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 12.6 مليون سهم، 89.1 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، والحديد والصلب المصرية عدد 817.9 ألف سهم، 5692 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 80 ألف سهم، 903 ألف سهم، 14.9 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 75 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 75 ألف سهم، 886.7 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، عدد 1150 سهم، 9 ملايين سهم، 1227 سهم، 441.1 ألف سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 300 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 2000 سهم.

أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، شراء المساهم شريف علي يوسف يوسف العلمي عدد 57037 سهم بسعر 34.499 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 1.33% إلى 1.85%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود محجوب عدد 441.1 ألف سهم بسعر 23.38 جنيه بقيمة إجمالية 10.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.32% إلى 10.8727%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 202 ألف سهم خزينة، والثانية عدد 457 ألف سهم خزينة بجلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.41% من أسهم رأس المال.

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء المساهم BLOM INVEST BANK SAL عدد 3 ملايين سهم بسعر 1.67 جنيه بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.9% إلى 5.14%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، بيع المساهم شريف علاء أحمد حسن الزيات عدد 12.6 مليون سهم بسعر 44.5 جنيه بقيمة إجمالية 559.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.045% إلى 1.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 771.2 مليون جنيه.

وحققت شركة أم بي للهندسة، مبيعات بلغت 232.7 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 24 مليون جنيه.

وحققت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إيرادات نشاط بلغت 298.9 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 89.7 مليون جنيه.

طاقة عربية

قالت شركة طاقة عربية، إن مجلس الإدارة وافق التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول، كما كلف المجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض في حالة قبوله من خلال التمويل الذاتي بالشركة، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.