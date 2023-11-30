تراجع مفاجئ للدولار في السوق السوداء لأول مرة منذ شهر

الشارقة - اميمة ياسر - شهد سعر الدولار في السوق السوداء، الخميس، ٣٠ نوفمبر، تراجعا كبيرا بنحو 5 جنيهات، لأول مرة منذ شهر.

وبحسب مصار لموقع "مصراوي"، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات الخميس مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات الأربعاء، بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدة.

كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الجاري سجل في تعاملات السوق السوداء قفزات متتالية ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

وأضافت المصادر أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.