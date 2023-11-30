خسر ٥ جنيهات مرة واحدة.. أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء

الشارقة - اميمة ياسر - شهد سعر الدولار في السوق السوداء، الخميس، ٣٠ نوفمبر، تراجعا كبيرا بنحو 5 جنيهات، لأول مرة منذ شهر.

وبحسب مصادر لموقع "مصراوي"، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات الخميس مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات الأربعاء، بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدة.

كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الجاري سجل في تعاملات السوق السوداء قفزات متتالية ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

وأضافت المصادر أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.

أسباب التراجع

ويشير مراقبون إلى أن هذا التراجع المفاجئ يُعزى إلى انخفاض حاد في الطلب على الدولار في السوق السوداء. حيث تراجع سعره إلى حوالي 47 جنيهاً مقارنة بـ 52 جنيهاً خلال الجلسة السابقة بسبب تراجع الطلب بشكل كبير.

يظهر تراجع سعر الدولار في السوق السوداء كمؤشر على التحولات السريعة في سوق العملات، ويتأثر السعر بشكل كبير بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، ويبدو أن هذا التراجع يعكس استجابة السوق لتلك التحولات.