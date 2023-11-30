شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تخفيضًا جديدًا لإنتاج النفط الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن العراق مساء اليوم الخميس، أنه سيقوم بخفض طوعي إضافي لمعدلات إنتاج النفط الخام بمقدار 220 ألف برميل يوميًا، ابتداء من الأول من يناير المقبل.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن هذا الخفض سيستمر لنهاية شهر مارس المقبل، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها.

معدلات إنتاج النفط

أوضح البيان أن معدلات إنتاج النفط الخام العراقية ستكون بعد هذا التخفيض بمعدل 4 ملايين برميل يوميا حتى نهاية شهر مارس 2024 دعما لاستقرار السوق، وستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق.

وأكدت وزارة النفط العراقية في بيانها أن هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في شهر إبريل الماضي وسيستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المقبل، وأن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الإحترازية التي تبذلها دول منظمة أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.