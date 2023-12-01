شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بفعل ضعف تخفيض الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الخميس، بعد أن اتفق منتجو أوبك بلس على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل، والتي جاءت دون توقعات السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 27 سنتا، أو 0.3%، إلى 82.83 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجع عقد فبراير، الذي يبدأ التداول كأقرب شهر استحقاق اليوم الجمعة، دولارين أو 2.4% إلى 80.86 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.90دولار، أو 2.4%، إلى 75.96 دولار للبرميل، لتنخفض 6.2 دولار هذا الشهر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، واصل النمو، إذ ارتفع 1.7% في سبتمبر إلى مستوى قياسي شهري بلغ 13.24 مليون برميل يوميًا.

المملكة تمدد خفضها التطوعي

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية شهر مارس 2024، ودعمًا لاستقرار السوق، ستجري إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيًا وفقاً لظروف السوق.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.