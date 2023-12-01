شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية توصيل الغاز الطبيعى لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول فى تحقيق معدلات وأرقام قياسية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار توجه الدولة فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز،حيث يكفل ذلك تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين، وفيما يلى أهم إجراءات لتوصيل الغاز لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز وكانت كالتالى:

١- يتقدم العميل بطلب طبقا للنموذج المعد لذلك بالإدارة المختصة بمقر شركة الغاز في المنطقة التابع لها .

٢- يتم إعداد معاينة على العقار وعلى الشقق والأجهزة الموجودة .

٣- في حالة صلاحية العقار للتوصيل يتم تسليم العميل خطاب للحي المختص ولمركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعي وسداد تکالیف تصاریح مرکز المعلومات وإعادة الشيء لأصله للحي .

٤- بعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحي المختص يتم تنفيذ خط الخدمة المغذي للعقار .

٥-يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل الأجهزة بعد قيام العميل بسداد المستحقات .

٦-يشترط لتوصيل الغاز للعقار الجديد ألا تقل نسبة الإشغال لسكان العقار عن 85 % .

يذكر أنه خلال السنوات التسع الماضية، نجح قطاع البترول فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية فى عام 2014 إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.