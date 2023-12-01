تزامنا مع تراجع الأحضر في السوق السوداء.. تجديد «وديعة إماراتية» لدى البنك المركزي بمليار دولار

الشارقة - اميمة ياسر - تجديد دولة الإمارات وديعة متوسطة وطويلة الأجل بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لدى البنك المركزي المصري لتستحق في يوليو 2026 بدلا من يوليو 2023 وذلك بجانب إعادة هيكلة وديعتين أخرتين.

ولدى دولة الإمارات ودائع بنحو 10.7 مليار دولار في البنك المركزي المصري تضمن 5 ودائع متوسطة وطويلة الأجل بإجمالي نحو 5.7 مليار دولار، و5 مليارات دولار وديعة قصيرة الأجل.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر منذ قليل، أن إجمالي الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 5.652 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن هذه الودائع تتضمن وديعتين كل منهما بقيمة مليار دولار مستحقة السداد في يوليو 2026، وأخرى بقيمة 2 مليار دولار مستحقة السداد على 3 شرائح منها جزء في أغسطس 2023، والثاني في أبريل 2024، والثالث في أبريل 2025.

فيما تبلغ قيمة الوديعة الثالثة مليار دولار على 3 شرائح، منها شريحة مستحقة السداد في مايو 2024، والثانية في مايو 2025، والثالثة في مايو 2026.

بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة مليار دولار، متبقي منها 652.9 مليون دولار، حيث تم تسديد جزء في يوليو 2023، بينما يبلغ أجل استحقاق الشريحة الثانية في أغسطس 2027

جاء ذلك تزامنا مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، الخميس، ٣٠ نوفمبر، بنحو 5 جنيهات، لأول مرة منذ شهر.

وبحسب مصار لموقع "مصراوي"، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات الخميس مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات الأربعاء، بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدة.

كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الجاري سجل في تعاملات السوق السوداء قفزات متتالية ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

وأضافت المصادر أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.