شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 2191 سفينة عبرت قناة السويس فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إجمالي أعداد السفن العابرة في قناة السويس ارتفاعا طفيفا في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ إجمالي أعداد السفن العابرة نحو 2191 سفينة، بينما كانت نحو 2025 سفينة في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 166 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت 8.2%.

ويشير التوزيع النسبي لبيانات الجهاز إلى أن إجمالي السفن المارة توزعت بين ناقلات السفن العابرة وبلغ عددها نحو 693 ناقلة بترول في سبتمبر الماضي، مقابل 628 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 65 ناقلة بترول، فيما بلغ عدد السفن العابرة الأخرى نحو 1498 سفينة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 1397 سفينة في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 101 سفينة.

وكانت عائدات قناة السويس سجلت نحو 26.4 مليار جنيه في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 13.3 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 13 مليار جنيه، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.