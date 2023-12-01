أمير جازان يشهد توقيع اتفاقية بين “أكاديمية ريف” وغرفة جازان للتعاون في مجال التدريب وتنمية المرأة الريفية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية ريف، وغرفة جازان للتعاون في مجالات التدريب والعمل على رفع مستوى معيشة الأسر الريفية المنتجة وزيادة الكفاءة والإنتاجية، من خلال دعم خدمات تنمية المرأة الريفية في المجالات الزراعية والحرفية والبيئية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، في دعم قطاع الأنشطة الزراعية وأصحاب المهن الصغيرة، وتفعيل مشاركتهم في الأعمال الإنتاجية والزراعية؛ لتمكين الأسر الريفية المنتجة، وتحسين واستدامة دخل ومستوى معيشتهم، إلى جانب حرص البرنامج على تأسيس شراكات نوعية مع الجھات البحثية والتدريبية والتطويرية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق مستهدفات برنامج “ريف”، من خلال رفع مستوى معيشة الأسر الريفية المنتجة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى دعم برامج تنمية المرأة الريفية، وشملت مجالات، المشاريع الريادية في الأنشطة الزراعية والمهنية والحرفية، وتقديم المبادرات والبرامج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، والحملات التسويقية والإعلامية.