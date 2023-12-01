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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بعد اجتماع أوبك+ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
انخفضت أسعار النفط، اليوم، وذلك بعد اجتماع أوبك+، وإعلان العديد من الدول خفض إنتاجها طوعاً في الربع الأول من 2024.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.2% إلى 82.93 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54% إلى 76.66 دولار للبرميل.
كانت المملكة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً من بداية يوليو إلى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.
كما أعلنت أيضا دولة الكويت، وسلطنة عمان، خفض طوعي إضافي، بداية أيضا من 1 يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس». جاء ذلك وفق ما نشر في الشرق.