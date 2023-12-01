انخفاض أسعار النفط بعد اجتماع أوبك+

كانت المملكة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً من بداية يوليو إلى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.